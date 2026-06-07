L'Inter ha rotto gli indugi e il canale di comunicazione con l'Udinese per arrivare a Oumar Solet. A confermare lo scenario è il Corriere dello Sport che oggi, tra le sue pagine, ribadisce la valutazione di 25 milioni di euro del cartellino del difensore francese e la trattativa aperta con il club friulano, non interessato a inserire contropartite tecniche. Tutto definito invece per quanto riguarda il giocatore (pronto un quinquennale da poco più di 2 milioni di euro a stagione) che però, prima di siglare il nuovo accordo con il club nerazzurro, dovrà firmare un formale rinnovo con i friulani: l'attuale contratto scade nel 2027 e rende impossibile l'operazione in prestito con obbligo di riscatto.
Palestra e Jones gli altri nomi caldi
Chivu spera di avere Solet a disposizione per il ritiro in Germania, stesso auspicio che riguarda pure Marco Palestra e Curtis Jones. Entrambi, così come il francese, non parteciperanno al Mondiale e averli subito in gruppo può rappresentare un bel vantaggio per l'ambientamento. Ciò che è certo è che il laterale dell'Atalanta "sarebbe il colpo grosso del mercato nerazzurro, per valutazione e per le prospettive che si porta dietro - si legge sul Corsport -. Per fare centro, però, servirà un esborso importante, il più sostanzioso dell’era Oaktree. Marotta e Ausilio sono al lavoro per tenere l’asticella al di sotto dei 50 milioni. Ma c’è un’Atalanta che, finora, è rimasta rigida sulle sue richieste. L’Inter proverà a fare leva sulla preferenza del giocatore, che vede con assoluto favore un trasferimento in nerazzurro". Un discorso che vale anche per Jones: l'inglese ha già dato l'ok al Biscione, ma serve un rilancio per avvicinarsi ai 30 milioni di euro chiesti dal Liverpool rispetto ai 20 messi sul tavolo.
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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