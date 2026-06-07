La Svizzera non è andata oltre l'1-1 nell'ultima amichevole in preparazione al Mondiale contro l'Australia. Un risultato che capitan Granit Xhaka non ha gradito per nulla: "Ci sono state cose che non sono andate bene questa settimana, e questo ha influenzato la partita - le sue parole a SRF -. Ma ho imparato che non posso dire tutto. Era un'amichevole, ma giocare così rende tutto più difficile. Non si può giocare in questo modo, altrimenti si torna a casa dopo tre partite. Ora dobbiamo svegliarci. Il pareggio per 1-1 è stato un grande campanello d'allarme per tutti. Se lavori sodo, si vede in campo, e questa settimana non è stato così. Come capitano, devo avere fiducia. Abbiamo un'altra settimana per lavorare su noi stessi, poi saremo pronti. Per questo, abbiamo bisogno del 100% di impegno".