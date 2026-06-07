Lautaro Martinez lancia segnali più che positivi all'Argentina a pochi giorni dal via Mondiale. A poche settimane di distanza dal Double conquistato e alzato al cielo da capitano dell'Inter, il numero 10 nerazzurro diventa protagonista anche con la maglia Albiceleste nel test amichevole contro l'Honduras, vinto con un comodo 2-0 dalla banda di Lionel Scaloni grazie all'apporto del Toro, decisivo nei 63' giocati con un gol (preciso e deciso rigore a incrociare siglato nel primo tempo) e un assist (di tacco) per il raddoppio di Giuliano Simeone nella ripresa.

Lautaro Martinez: "Sono molto felice di indossare di nuovo questa maglia"

"Mi sono preparato molto bene, soprattutto mentalmente - assicura l'attaccante argentino, intercettato da TyC Sports subito dopo il triplice fischio dell'amichevole della Seleccion, prima di ricordare la scorsa vincente spedizione al Mondiale dell'Argentina -. In Qatar, individualmente, non ero nella forma che desideravo. Per questo voglio giocare più minuti possibile e continuare ad acquisire fiducia. Diamo il massimo in ogni allenamento e speriamo di poter continuare su questa strada. Sono molto felice di indossare di nuovo questa maglia, di giocare di nuovo e di condividere questo momento con i miei compagni. Dobbiamo andare lì e difendere quanto ottenuto in Qatar. Sarà dura, ma daremo il massimo per portare l'Argentina il più lontano possibile".