È Oumar Solet il prescelto dell'Inter per rinforzare la difesa della prossima stagione. Il possente centrale francese viene valutato 25 milioni di euro dall'Udinese e, anche se ancora non è stata avviata alcuna trattativa (come confermato dal direttore sportivo bianconero, Giovanni Nani), la volontà del club nerazzurro è provare a concludere l'operazione in tempi brevi, idealmente consegnandolo a Cristian Chivu per il ritiro in Germania a metà luglio. Ecco perché dalle parti di Viale della Liberazione stanno preparando l’offerta giusta per evitare che altri club possano giocare d'anticipo: secondo La Gazzetta dello Sport la prossima settimana potrebbe essere decisiva per un’accelerata che coinciderebbe che aumenterebbe l'ottimismo per l'affare.

Solet vuole l'Inter

Solet ha già espresso il suo gradimento per la destinazione interista, "senza approfondire altri sondaggi di club francesi e inglesi che si sono interessati alla sua situazione (il contratto scadrà nel 2027); mentre in altri tempi aveva dispensato apprezzamenti per Milano", ricorda il quotidiano.

Cifre e formula

La strategia sembra essere definita: l'Inter potrà arrivare ai 25 milioni di euro richiesti proponendo un prestito oneroso (che dovrebbe aggirarsi sui 2,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici da raggiungere. Nella sostanza, anche se non nella forma, si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo. "E in un colpo solo - evidenzia la rosea - tutte e tre le parti si stringerebbero la mano col sorriso: l’Inter si ritroverebbe col difensore, già conoscitore del campionato, che desidera, l’Udinese potrebbe festeggiare una plusvalenza maiuscola (arrivò da svincolato) e Solet finirebbe nella squadra e nella città che sogna".