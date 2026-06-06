Marco Palestra resta il nome più caldo in casa Inter. Siamo nella prima parte del mese di giugno ma le voci di mercato iniziano a rincorrersi. "Siamo ancora nella fase preliminare", ha detto ieri il presidente nerazzurro Beppe Marotta. E secondo Sky Sport, questo sarà un weekend di sostanziale stallo, con un'accelerazione che potrebbe arrivare la prossima settimana.

La situazione

L'offerta dell'Inter di 40 milioni di euro più 5 di bonus non ha convinto l'Atalanta, che vuole almeno 50 milioni di euro, a prescindere dai bonus. Il giovane classe 2007 Cocchi potrebbe essere inserito nella trattativa, ma l'impressione è che la Dea voglia monetizzare con il cartellino di Palestra. La dirigenza interista si prende alcuni giorni per stabilire le entità del nuovo rilancio e sicuramente nella prossima settimana sono attese novità.