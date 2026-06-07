Prima l'agente di Calhanoglu, poi la conferma di Hakan Safi: il Fenerbahce sogna in grande e vuole riportare il capitano della Nazionale turca in patria. Il candidato presidente annuncia di aver trovato un accordo con lui, ma si dovrà eventualmente anche convincere l'Inter con un'offerta seria. Una situazione da monitorare con attenzione e che potrebbe cambiare anche il calciomercato nerazzurro. 

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Sezione: Copertina / Data: Dom 07 giugno 2026 alle 11:36
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.