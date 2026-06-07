Brutta tegola per il Brasile di Carlo Ancelotti a qualche giorno dal fischio d'inizio del Mondiale. Nell'amichevole andata in scena la notte scorsa (orario italiano, ndr) contro l'Egitto, ultimo test pre-Coppa del Mondo, l'esterno brasiliano e della Roma, Wesley è stato costretto a lasciare il campo dopo appena quindici minuti di gioco.

Poco dopo lo scoccare del quarto d’ora Wesley, schierato titolare da Ancelotti, ha avvertito un problema muscolare all'inguine sinistro. Dolore lancinante che ha costretto l'esterno della Roma ad accasciarsi immediatamente a terra e chiedere senza dubbi la sostituzione. Il ventiduenne, probabilmente conscio del fatto che difficilmente potrà prendere parte all'avventura americana, è uscito dal campo in lacrime, lasciandosi andare in un pianto disperato in panchina, dove è stato circondato dall'affetto dei compagni. Secondo un primo controllo - fa sapere la Gazzetta dello Sport - dovrebbe trattarsi di una lesione. Ma per capire l’entità del problema e i tempi di recupero saranno necessari ulteriori esami ai quali verrà sottoposto il giocatore per capire se si tratta di un infortunio dal quale può guarire nel giro di qualche giorno o se sarà costretto ad abbandonare la Seleçao. Ecco che potrebbero anche riaprirsi le porte verdeoro per Carlos Augusto, esterno dell'Inter escluso in prima battuta dalla lista iridata.