Dopo la convincente vittoria contro la Giordania, finisce in parità l'ultimo appuntamento della Svizzera prima dell'esordio ai mondiali. La formazione elvetica pareggia 1-1 contro l'Australia. Vantaggio firmato da Ndoye dopo un quarto d'ora di gioco; al minuto 56 pareggia i conti Yengi. L'interista Manuel Akanji è rimasto in campo 80 minuti ed è stato ammonito al 32esimo del primo tempo. L'esordio della Svizzera ai Mondiali è previsto tra 7 giorni esatti contro il Qatar.