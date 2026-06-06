A margine del suo intervento per il Festival della Serie A, Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato anche ai microfoni di Gazzetta Regionale confermando di essere stato vicino all'approdo alla Roma: "Sono cose che nel calcio capitano. C'è stata questa opportunità che non si è concretizzata e nulla. Ora porto avanti il mio lavoro all'Inter, sono contento di poter continuare a lavorare in un grande club come questo e sono concentrato esclusivamente sull'Inter".

Ma cosa vuole fare l'Inter per portare sempre più giocatori verso la prima squadra?

"Chiaramente possiamo migliorare quello che è il sistema interno. All'Inter non abbiamo la presunzione di cambiare il sistema generale, ma vogliamo fare le cose il meglio possibile per migliorare il nostro club. È chiaro che i protagonisti della nostra attività sono i giovani, quindi dobbiamo cercare di metterli nelle condizioni di fare nel migliore dei modi il viaggio più bello che permetta loro di poter diventare professionisti ad alto livello. Il nostro compito lo facciamo con un club che ci supporta, ci crede tanto e ci dà strumenti e strutture. Lo scenario è un po' triste e complicato, però io vivo in un'oasi dove lavorare bene e fare il meglio soprattutto per i ragazzi".