Commentando le dichiarazioni rilasciate oggi al 'Festival della Serie A' da Piero Ausilio, sul colpo in difesa che ha in progetto di fare l'Inter prima dell'inizio del ritiro, Fabrizio Romano ribadisce che il nome da tenere in grande considerazione in questo senso rimane quello di Oumar Solet, centrale dell'Udinese, reduce da un'ottima stagione in bianconero. Il club di Viale della Liberazione sta lavorando da tempo su questa opzione, parlando con i suoi agenti che, curiosamente, sono gli stessi di Hakan Calhanoglu. Il feeling con il giocatore - ricorda il giornalista -. parte da lontano, dai tempi del Salisburgo, quando alcune vicende extra-campo ne sconsigliarono l'acquisto.

Sempre prendendo spunto dalle parole del diesse della Beneamata, questa volta su Curtis Jones, Romano ribadisce che l'Inter non ha mai smesso di pensare al centrocampista inglese, una pista aperta a gennaio e che non mai stata abbandonata anche se la la forbice economica col Liverpool rimane ampia (20 milioni di euro l'offerta, 30 milioni di euro più bonus e percentuale di rivendita la richiesta). Vanno, inoltre, sistemati i dettagli anche con il giocatore