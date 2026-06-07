Come preventivato, c'è il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, nell'undici iniziale schierato dal commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni per l'amichevole di stanotte (21.00 in Texas) contro l'Honduras. Gara di riscaldamento in vista del Mondiale, ormai alle porte, che vede subito protagonista il Toro,  titolare nel tridente d'attacco dell'Albiceleste tra Simeone e Almada. Fascia da capitano sul braccio di Otamendi, in assenza del diez Leo Messi, in panchina. Fuori dai convocati, Nico Paz, ancora alle prese con l'infortunio. Di seguito la formazione titolare della Nazionale argentina.

FORMAZIONE ARGENTINA: Musso; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico; Lo Celso, Palacios, Barco, Simeone, Martínez, Almada.

Sezione: Focus / Data: Dom 07 giugno 2026 alle 02:05
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi