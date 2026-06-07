Maurizio Setti, ex presidente dell'Hellas Verona, ha parlato a Tele Radio Stereo della lotta al vertice: "Napoli e Inter restano le squadre più avanti, mentre Milan e Juventus stanno attraversando un momento complicato. Molto dipenderà dal mercato. Conosco Gasperini: lui chiederà giocatori funzionali al suo calcio offensivo. Se verranno inseriti i tasselli giusti e se D’Amico riuscirà a fare quello che ha già dimostrato di saper fare, la Roma può diventare la vera outsider del campionato". Le parole riprese da VoceGiallorossa.