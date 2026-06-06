Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 che ha fatto faville in Primavera fino a due anni fa e che nell'ultima stagione è stato utilizzato nell'Inter Under 23 in Serie C, s'appresta a iniziare una nuova avventura. Tante formazioni hanno mostrato interessamenti per il suo profilo e sembra sul punto di concludersi la trattativa per il suo passaggio al Cagliari in prestito con opzione d'acquisto. L'Inter avrà comunque una clausola sul riacquisto.