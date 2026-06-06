Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 che ha fatto faville in Primavera fino a due anni fa e che nell'ultima stagione è stato utilizzato nell'Inter Under 23 in Serie C, s'appresta a iniziare una nuova avventura. Tante formazioni hanno mostrato interessamenti per il suo profilo e sembra sul punto di concludersi la trattativa per il suo passaggio al Cagliari in prestito con opzione d'acquisto. L'Inter avrà comunque una clausola sul riacquisto.

Sezione: Copertina / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 23:05
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione