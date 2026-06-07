La presenza di Federico Dimarco allo stadio Cino e Lillo Del Duca in occasione dell'andata delle semifinali di playoff di Serie C contro il Catania, dove è stato festeggiato dal club che gli ha dato la prima chance vera nel calcio professionistico, è stata la buona stella dell'Ascoli. Che da quel momento non ha più praticamente sbagliato un colpo completando la cavalcata verso il ritorno in Serie B, culminata con la vittoria per 3-0 nella finale di ritorno contro l'Union Brescia disputata quest'oggi nello stadio marchigiano tutto esaurito.
Anche un fugace ex tra le firme del trionfo
Partita praticamente dominata dal Picchio, che con le reti di Andrea Rizzo Pinna, giocatore classe 2000 con un breve trascorso anche nelle giovanili nerazzurre, Andrea Silipo e Tommaso Milanese che hanno suggellato la netta prevalenza della squadra bianconera di Francesco Tomei, che non ha lasciato scampo agli uomini di Eugenio Corini e può festeggiare così il ritono tra i cadetti dopo aver sfiorato la promozione diretta perdendo lo sprint con l'Arezzo.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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