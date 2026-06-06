Curtis Jones ha il sangue del Liverpool nelle vene. Sognava da sempre di correre davanti al muro dei tifosi del Liverpool ad Anfield Road. E' arrivato in squadra appena all'età di 9 anni, dopo tante partite in strada con gli amici. Nelle giovanili del Liverpool ha giocato praticamente in tutti i ruoli, dal centrocampista al terzino destro. Si è consolidato in mediana, ma ha fatto anche la mezzala d'inserimento e il regista d'impostazione.

E' un profilo molto duttile ed è per queste sue caratteristiche complementari che serve e non poco alla mediana di Chivu. Quest'oggi Fabrizio Romano ha spiegato che la richiesta del Liverpool è 30 mln più bonus e percentuale sulla rivendita, l'Inter parte da 20 mln, quindi c'è ancora da lavorare. Una distanza tra le parti che si può colmare.