Torna in Serie A il Monza e insieme ai brianzoli torna nella massima serie anche Samuele Birindelli, difensore della formazione biancorossa. Che ai microfoni di FanPage racconta le emozioni per questa pronta risalita dei brianzoli, coi quali in passato ha trovato anche la gioia del primo gol in Serie A. Segnato alla Juventus, squadra dove ha giocato a lungo il padre Alessandro Birindelli; ma era arrabbiato per quella marcatura? "No, no, orgoglioso, molto orgoglioso. Anche quella è stata veramente un'esplosione di gioia, anche nell’esultanza, infatti non ho capito più niente, ho cominciato a correre senza una meta precisa e sono finito in panchina. Poi, comunque, ho segnato anche all’Inter, quindi ho pareggiato il conto e alla fine l’ho fatto contento. Mi son fatto perdonare, dai…".