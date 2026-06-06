Torna in Serie A il Monza e insieme ai brianzoli torna nella massima serie anche Samuele Birindelli, difensore della formazione biancorossa. Che ai microfoni di FanPage racconta le emozioni per questa pronta risalita dei brianzoli, coi quali in passato ha trovato anche la gioia del primo gol in Serie A. Segnato alla Juventus, squadra dove ha giocato a lungo il padre Alessandro Birindelli; ma era arrabbiato per quella marcatura? "No, no, orgoglioso, molto orgoglioso. Anche quella è stata veramente un'esplosione di gioia, anche nell’esultanza, infatti non ho capito più niente, ho cominciato a correre senza una meta precisa e sono finito in panchina. Poi, comunque, ho segnato anche all’Inter, quindi ho pareggiato il conto e alla fine l’ho fatto contento. Mi son fatto perdonare, dai…". 

Sezione: News / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 22:46
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.