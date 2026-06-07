Il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola, intervenuto a margine di un incontro a Villasimius, parlando anzitutto sulle difficoltà che sta avendo il calcio italiano: “Il calcio è cambiato, è un momento complicato. Tre Mondiali saltati sono tanti, ma serve un’analisi onesta e tanto lavoro per invertire la tendenza”. Sui giovani, Zola ha aggiunto: “Sono il nostro futuro e non possiamo prescindere da loro. Devono crescere di più, anche stando meno sui social e più sul campo. Molti altri Paesi stanno facendo meglio di noi sotto questo aspetto”.