Secondo quanto risulta a Fabrizio Romano, contrariamente a quanto è stato scritto da alcuni media turchi, Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, non avrebbe rilasciato dichiarazioni ufficiali rispetto alle voci di mercato circolate sul conto del suo assistito, accostato con forza al Fenerbahce dopo che il candidato alla presidenza del club di Istanbul, Hakan Safi, ha svelato di aver raggiunto un accordo con il centrocampista dell'Inter.

Un accordo virtuale, tutto da dimostrare, sul quale, invece, si è espresso Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, con tanta ironia: "Spero porti bene come la scorsa stagione: se per una telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale…. Poi c'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter lo vuole tenere, non penso quelle dichiarazioni abbiano un significato e un seguito", le sue parole.

Insomma, la posizione dell'Inter sulla continuità di Calhanoglu in nerazzurro non cambia rispetto a quella presa a fine aprile, sottolinea Romano. Una decisione condivisa da tutta la parte sportiva, da Piero Ausilio a Cristian Chivu. "L'Inter è rimasta sorpresa da questa questione ma rimane tranquilla", chiosa il giornalista.