Alla vigilia della sfida amichevole in programma questa sera contro la Slovenia, l'ultima in preparazione al Mondiale per la Croazia, Petar Sučić si è detto soddisfatto per il lavoro che la squadra sta svolgendo in ritiro in questi giorni: "Dobbiamo essere ottimisti, stiamo per affrontare una grande competizione e, anche se dovessimo iniziare con un risultato negativo, non importerà - ha spiegato il centrocampista dell'Inter in conferenza stampa -. La squadra si sta preparando bene e sta lavorando sodo, abbiamo affrontato avversarie davvero forti nelle ultime tre amichevoli (Colombia, Brasile e Belgio, ndr). Il risultato in questi test è importante, ma non è fondamentale... L'importante è che i giocatori raggiungano un certo livello e mettano in pratica ciò che hanno imparato in allenamento. Tutto il resto è un po' più importante del risultato, ma ovviamente noi vogliamo vincere".

A proposito del Mondiale, Sucic non ha nascosto le sue sensazioni a pochi giorni dall'esordio assoluto: "Il mio sogno si è avverato. Sono tra i giocatori più giovani della nazionale, è una sensazione speciale. Non vedo l'ora che arrivi la prima partita, sto contando i giorni. Sono emozionatissimo".