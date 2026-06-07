La prestazione messa in scena ieri, nell'amichevole pre-Mondiale tra Svizzera e Australia, è valsa Manuel Akanji un giudizio positivo sulla RSI: "Dopo essere stato stuzzicato da Yengi ha alzato il livello offrendo una prova di sostanza", si legge sul sito della Radio Televisione Italiana.

Per la cronaca, la partita è finita 1-1: al vantaggio firmato da Ndoye dopo un quarto d'ora di gioco ha risposto proprio Yengi, al 56', pareggiando i conti definitivamente. L'interista Manuel Akanji è rimasto in campo 80 minuti, rimediando un'ammonizione al 32esimo del primo tempo. Ora la squadra di Murat Yakin avrà sei giorni per preparare l'esordio al Mondiale, programamto tra sei giorni, contro il Qatar.