Ciro Ferrara ha commentato l'esito del campionato del Napoli, spiegando quello che forse non è andato nella stagione dei partenopei: "Negli ultimi 17 anni è entrato 16 volte nelle competizione europee, tra cui per 9 anni in Champions League: questo vuol dire che c'è stata programmazione e c'è stato lavoro. Anche in una stagione difficile come è stata quella di quest'anno, costellata da tantissimi infortuni, il Napoli è arrivato al secondo posto e ha centrato l'obiettivo. Chiaramente avrebbe voluto forse lottare fino in fondo contro l'Inter, però ha comunque raggiunto un risultato importante", le parole riprese da TuttoNapoli.