"Parlare dei calendari a giugno è assurdo, facciamo prime le squadre e poi vedremo come sarà il campionato”. Questo il parere espresso a Tutto Mercato Web dall'operatore di mercato Dario Canovi che poi fa le sue previsioni sul mercato estivo: “Credo che di soldi ce ne siano pochi. Dipenderà da ciò che le squadre riusciranno a vendere. Le cessioni determineranno gli acquisti. Chi venderà bene potrà acquistare bene”.

L'Inter deve ringiovanire la rosa. Il Milan ancora è circondato da incertezza.

“L’Inter ha una società seria che sa fare bene il suo lavoro, al Milan oggi chi decide? I rossoneri rischiano di essere in ritardo. Per me è già sbagliato che non ci siano allenatore e direttore”.

Il Napoli s'è affidato ad Allegri.

“È una scelte incomprensibile. Voleva Italiano e poi ha preso Allegri. Due allenatori talmente differenti che non c’entrano nulla con la progettazione. Ma anche la Lazio che passa da Sarri a Gattuso. Non discuto gli allenatori ma le idee differenti”.