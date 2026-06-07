Martin Riemer, CT della Nazionale della Danimarca, ha commentato brevemente il drammatico episodio che ha visto protagonista Christian Eriksen, crollato a terra durante l'amichevole di Odense contro l'Ucraina, episodio che ha portato alla sospensione definitiva del match e che ha fatto rivivere vecchi incubi a tutto il popolo danese e al mondo del calcio: "È un'esperienza davvero scioccante per tutti. La cosa più importante, ovviamente, è stata inizialmente ricevere un referto su Christian, gestito in modo fantastico dal dottor Morten Boesen, che ha potuto riferire che Eriksen stava bene. Questa è stata la cosa più importante", ha dichiarato a TV2 Sport.

Tra Riemer ed Eriksen un legame speciale

Riemer ha poi aggiunto in conferenza stampa: "Ci sono giocatori con cui si instaura un legame più forte rispetto ad altri, e lui è stato uno di quelli con cui ho legato di più, vista la sua esperienza. Da allora abbiamo anche lavorato insieme in nazionale, quindi è una persona con cui ho un rapporto stretto e che conosco molto bene. Perciò è stata una cosa che mi ha profondamente colpito. Abbiamo giocato un'amichevole, e questo di per sé è secondario. Ma ho capito subito che, vista l'esperienza della squadra maturata l'ultima volta, il calcio era del tutto irrilevante. In quel momento, non sapevo nemmeno cosa ne pensasse Christian. Sapevo che né noi, come staff, né i giocatori potevamo continuare a giocare questa partita", ha concluso parlando della sospensione del match.