Giampaolo Pazzini, ex attaccante parla così a Sportmediaset a margine del Festival della Serie A, soffermandosi su questo interregno in Nazionale sotto la guida di Silvio Baldini e con tanti giovani convocati: “Secondo me ci sta, è una buona cosa per loro fare esperienza. Mi piace Baldini, come comunica, secondo me ci sta. Ora iniziano i Mondiali ed è brutto non esserci, riaffiora la delusione che abbiamo vissuto ma non possiamo farci niente, solo guardare le altre”.

La delusione del mancato Mondiale

Come rifondare la Nazionale?

“Domanda ampia e complicata, l’unica cosa certa è che l’Italia ha vinto quattro Mondiali e deve esserci. Servirebbe una risposta molto ampia. Chi la favorita? La Francia sulla carta ha due squadre, ma a me piacciono molto anche Spagna, Portogallo, l’Inghilterra è sempre sulla carta ma fa sempre fatica, le altre due possono dare fastidio alla Francia”.