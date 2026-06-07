Gli aneddoti si sprecano quando sul palco del 'Festival della Serie A' si presenta Ariedo Braida, storico dirigente del Milan di Silvio Berlusconi. Nel suo intervento odierno, al fianco di Piero Ausilio, l'ex direttore sportivo rossonero ha svelato la sua curiosa strategia adottata per 'costringere' Adriano Galliani ad acquistare Ricardo Kakà nell'estate del 2003: "Adriano era in vacanza e mi disse di lasciarlo in pace per qualche giorno - il ricordo di Braida -. Ma io lo chiamo e gli dico che dovevamo prendere Kakà, che per me era un fuoriclasse. Lui mi risponde: 'Sempre a spendere soldi'. Insomma, non mi dava mai l'ok. Così, un giorno, mi viene in mente di fare una cosa, lo chiamo e gli dico: 'Adriano, Kakà lo vuole l'Inter. Lo vuole l'Inter. Prendilo, prendilo, prendilo'. E' uno degli episodi della vita che abbiamo vissuto in simbiosi".