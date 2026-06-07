L'apprensione in casa Brasile si è trasformata in realtà: il CT Carlo Ancelotti deve fare a meno di Wesley, esterno della Roma, ai prossimi Mondiali. L'infortunio di ieri nella gara tra i verdeoro e l'Egitto ha messo fuori causa il giocatore della Roma, costringendo Ancelotti a modificare l'assetto dei convocati. Non è stato chiamato in causa Carlos Augusto, ma Ederson.