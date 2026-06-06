Pietro Lo Monaco, intervistato da Radio TuttoNapoli, ha parlato del calcio italiano, soffermandosi soprattutto sulle big di A: "Vi giro una domanda: mi dite gentilmente quale squadra in Italia gioca bene, a parte il Como che ha un allenatore straniero? L'Inter? L'Inter è una squadra fatta da campioni, ha una rosa pazzesca. Poi ogni maglia ha un suo peso specifico, ogni squadra ha il suo peso specifico, ogni società. Magari il miracolo lo può fare la gente di Napoli".