Le voci di mercato che coinvolgono i giocatori della Nazionale turca non preoccupano il ct Vincenzo Montella. Il quale, rispondendo a precisa domanda durante la conferenza stampa dopo l'amichevole vinta 2-1 con il Venezuela, ha ridimensionato così la questione: "La finestra di mercato estiva coincide sempre con Mondiali e Europei, è una cosa normalissima. Ci siamo abituati e so che anche i miei giocatori ci sono abituati".
I rumors più insistenti hanno riguardato nelle ultimissime ore il capitano della squadra turca, Hakan Calhanoglu, il cui futuro è diventato terreno fertile per il botta e risposta a distanza tra Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahche, e il diesse dell'Inter Piero Ausilio. Il primo ha assicurato di aver trovato un accordo col giocatore, peraltro confermato anche dall'agente Gordon Stipic. Una versione che il dirigente nerazzurro ha smontato anche con ironia: "Spero porti bene come la scorsa stagione: se per una telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale… - ha detto -. Poi c'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter lo vuole tenere, non penso quelle dichiarazioni abbiano un significato e un seguito".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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