Il Bologna che ospiterà l'Inter dovrà fare a meno degli infortunati Skorupski, Calabria, Ferguson e Casale, ma Italiano ha già studiato l'undici da opporre oggi ai nerazzurri. Tra i pali ci sarà Ravaglia con Lucumì in difesa al fianco di Beukema nonostante la gara sbagliata contro l'Atalanta, mentre sugli esterni più Holm di De Silvestri e Miranda in vantaggio su Lykogiannis. In mezzo al campo il grande dubbio è chi affiancare a Freuler: Aebischer è il favorito, seguito da Pobega e Moro. In attacco Dallinga è al momento in pole su Castro.