"Il rigore? Passerei oltre, anche perché veniamo da una settimana un po' complicata". Comincia così l'analisi a caldo di Cristian Stellini, vice allenatore di Antonio Conte, a DAZN dopo il 2-2 di San Siro tra Inter e Napoli: "Pensiamo alla prestazione che è stata ottima e alla reazione dopo il rigore che ci dà grande fiducia e forza. Anche stasera in un camp difficile abbiamo dimostrato di avere valore".

Ha parlato con Conte? Dopo quell'episodio del rigore è stato espulso per proteste...

"Sì, c'è grande soddisfazione per la prestazione. Noi non abbiamo visto l'episodio (del rigore, ndr), la reazione è più per il gol subito che per l'episodio che non commentiamo. Anche perché se no dovremmo riavvolgere il nastro e non abbiamo intenzione di farlo".

Perché Conte non è venuto a parlare?

"Anche altre volte dopo un'espulsione ha decisio di non venire, speriamo non succeda ancora perché vuol dire che non è stato espulso e siamo tutti più contenti".

Siete riusciti a restare un partita per tutti i 90', complimenti.

"Siamo in un ottimo momento dal punto di vista fisico, ma non abbiamo grande rotazioni e serve pazienza. Rimontare due volte l'Inter a San Siro non è mai facile ma credo che la squadra abbia ampiamente meritato il pareggio. A inizio secondo tempo volevamo fare male e abbiamo avuto una grande occasione, siamo soddisfatti per la qualità del gioco".

Grande gara di Hojlund. Che percorso avete fatto con lui?

"E' arrivato quando tutto era iniziato, essendo un nazionale non l'abbiamo visto molto i primi mesi. Ma lui ha messo subito disponibilità e umilità: si impegna ogni giorno per migliorare, vogliamo costruire un attaccante completo. Ha tanta strada da fare, ma ci sta dando grandi soddisfazioni".