Dopo Simone Inzaghi, tocca a Sergio Conceiçao presentare il derby in conferenza stampa a Milanello. Il tecnico portoghese approfitta della situazione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa in merito a quanto avvenuto intorno al club rossonero negli ultimi giorni: "Vedo tante cose scritte, bugie su bugie, che mettono altro dentro le difficoltà che già abbiamo. Io sono sempre qui davanti a voi: se avete dubbi, ditemeli. Perché le bugie fanno male. I giocatori hanno i social e non è facile gestire un gruppo con le bugie e i problemi che già abbiamo. Mi trovo a gestire altre cose che non appartengono. Cosa? Non parlo di queste cose perché fanno parte del gruppo. È un periodo un po' delicato: si parla tanto di mercato e di altre cose. Con un risultato negativo come quello di Champions ancora di più. Non mi vedete mai arrabbiato quando dite che la squadra gioca male, perché è il vostro lavoro. Ci sono però delle cose che vanno al di là e non mi va di parlarne. Per me è più importante parlare di Simone Inzaghi che è un bravissimo allenatore e del 3-5-2 dell'Inter".

Concentrandosi sul derby, Conceiçao guarda al recente successo in Supercoppa Italiana: "Guardare i punti forti dell'avversario e guardare la nostra rosa è fondamentale per trovare un equilibrio. Ho affrontato l'Inter con il Porto: non hanno cambiato tanto, i giocatori si conoscono bene ed è molto positivo per loro. Noi dobbiamo capire cosa possiamo fare per contrastare le loro dinamiche di gioco e attaccare le loro debolezze". In uscita sembra esserci Fikayo Tomori, vicino al Tottenham: "Se è importante per me? Al Porto avevo Mehdi Taremi che ha giocato fino all'ultimo pur essendo a fine contratto. Io penso così: se un giocatore è più forte dell'altro, gioca. Poi il mercato è un'altra cosa. Domani Tomori giocherà se ho fiducia in lui". E su Simone Inzaghi che rievoca ancora il fallo su Kristjan Asllani a Riyadh: "Non devo dire niente: è la sua opinione e la mia è un'altra. Partita passata, non è importante ora. Simone avrà le sue ragioni. Anche io alle volte sono stato sugli arbitri per un fallo non dato, ma succede. Non va messo tutta la partita su questo episodio".