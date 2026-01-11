L'espulsione diretta di Lameck Banda costa carissimo al Lecce che, in dieci contro undici dal 57', si fa rimontare dal Parma nello scontro salvezza che ha aperto la domenica della 20esima giornata di Serie A. I salentini, avanti con Nikola Stulic dopo neanche un minuto, in inferiorità numerica subiscono il ritorno dei ducali che portano a casa l'intera posta in palio grazie all'autogol di Tiago Gabriel e al sigillo di Mateo Pellegrino. Un colpo durissimo per la squadra di Eusebio Di Francesco a tre giorni dalla gara con l'Inter, gara che giocherà senza poter contare su Banda, Kialonda Gaspar (espulsione diretta per un calcio a Pellegrino) e Ylber Ramadani, già diffidato e ammonito.