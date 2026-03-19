L’Inter sta provando a stringere per Guglielmo Vicario, portiere italiano del Tottenham considerato l’obiettivo numero uno per il dopo Yann Sommer. Nelle scorse ore Piero Ausilio è volato a Londra per dare uno sprint alla trattativa, con le cifre dell’affare che potrebbero farsi più abbordabili visto il momento difficile vissuto dagli Spurs. Come riportato da Matt Barlow del Daily Mail, per l’affare si parla di circa 17 milioni di sterline, poco meno di 20 milioni di euro.

Una cifra accessibile per un estremo difensore esperto ma di grandi prospettive. Sempre secondo la testata inglese, Ausilio avrebbe già incontrato anche l'agente Valerio Giuffrida: al momento c'è fiducia per la conclusione dell'affare.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 23:00
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
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