Durante un intervento a Sky Sport, l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha condiviso un interessante retroscena legato all’Inter e al lavoro degli osservatori nerazzurri.

L’ex difensore ha sottolineato come i successi europei recenti della squadra guidata da Simone Inzaghi siano frutto soprattutto della qualità del gruppo: “L’Inter è arrivata due volte in finale perché è una grande squadra, non perché fosse la più forte in assoluto”.

Bergomi ha poi acceso i riflettori su un aspetto tattico spesso sottovalutato: “In Italia il 3-5-2 è un punto di riferimento, ma in Europa praticamente nessuno lo utilizza. Questo crea difficoltà anche agli osservatori dell’Inter quando cercano giocatori all’estero, so per certo che per loro è un problema".

Secondo l’ex capitano nerazzurro, si tratta di una questione culturale: “È una mentalità molto nostra. Per competere davvero a livello internazionale bisogna esprimere un calcio diverso, partendo dal basso e non limitandosi alla Serie A”.