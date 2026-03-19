Il Bologna firma un’impresa straordinaria all’Olimpico e vola ai quarti di Europa League, superando 4-3 la Roma dopo i tempi supplementari al termine di una gara folle e ricca di colpi di scena. La squadra di Vincenzo Italiano parte forte e passa con Rowe, ma viene ripresa da Ndicka. Nel recupero del primo tempo è Bernardeschi, su rigore, a riportare avanti gli ospiti. Nella ripresa il Bologna sembra chiudere i conti con il capolavoro di Castro per l’1-3, ma la Roma di Gian Piero Gasperini reagisce con orgoglio: Malen accorcia dal dischetto e Pellegrini firma il 3-3 che trascina il match ai supplementari.

Quando l’inerzia sembra tutta giallorossa, emergono stanchezza e tensione. La Roma spinge ma perde lucidità, mentre il Bologna resta compatto e aspetta il momento giusto. Al 111’ arriva l’episodio decisivo: Cambiaghi scambia con Dallinga, attacca la profondità e batte Svilar con un sinistro preciso che vale il 3-4. Nel finale è assalto disperato dei padroni di casa, ma il Bologna resiste e completa un capolavoro europeo, conquistando una qualificazione storica al termine di una sfida spettacolare.