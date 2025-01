Santiago Pierotti chiude il ciclo di interviste post Lecce-Inter nella sala conferenze del Via del Mare parlando così della partita: "Abbiamo commesso errori che non si possono fare con l'Inter, tatticamente avremmo dovuto fare meglio. Noi puntiamo a fare sempre il masimo, quello è il nostro obiettivo di partita in partita. Oggi era importante perché giocavamo con la squadra migliore della Serie A. Niente, ora dobbiamo pensare al Parma e provare a vincere".