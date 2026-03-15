Finale di gara particolarmente acceso allo stadio di Como, dove la squadra allenata da Cesc Fàbregas ha superato 2-1 la Roma in uno scontro diretto importante per la corsa alla Champions. Al triplice fischio dell’arbitro Davide Massa, secondo quanto riportato da DAZN, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha lasciato rapidamente la panchina dirigendosi verso gli spogliatoi, senza fermarsi per il tradizionale saluto con stretta di mano all’allenatore avversario.

Un gesto che non è passato inosservato e che non è stato apprezzato dallo stesso Fàbregas, il quale ha indicato la panchina romanista rivolgendo alcune parole nella direzione dello staff giallorosso. Alla base della rabbia di Gasperini ci sarebbe soprattutto l’episodio che ha portato all’espulsione di Wesley per doppia ammonizione. Una decisione molto contestata dalla Roma, visto che nell’azione incriminata il brasiliano sembrerebbe non toccare Martin Baturina, che sarebbe invece stato trattenuto da Devyne Rensch.

La tensione accumulata durante la partita è quindi esplosa proprio nel finale, con Gasperini visibilmente contrariato per una decisione arbitrale che, secondo lo staff giallorosso, avrebbe inciso in maniera decisiva sull’esito dell’incontro.