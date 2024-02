Dusan Vlahovic volta subito pagina all'indomani del derby d'Italia perso dalla Juve contro l'Inter, nel quale non è stato all'altezza della situazione, abbandonato a se stesso in mezzo ai difensori avversari e impreciso tecnicamente nell'unica situazione in cui avrebbe potuto cambiare il senso della partita: "Non era sicuramente questo il risultato che volevamo, ma è inutile avere rimpianti. Ripartiamo più forti di prima! Fino alla fine", il messaggio postato su Instagram dall'attaccante serbo.