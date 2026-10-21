Pedro Gonçalves è chiamato a cambiare passo per ritrovare la migliore condizione e dare un contributo concreto alla risalita della Fiorentina in classifica. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il portoghese ha bisogno di accumulare minuti e ritrovare continuità per esprimere appieno le proprie qualità. I numeri della carriera confermano il suo potenziale: 114 reti complessive, 97 delle quali con la maglia dello Sporting Lisbona. La condizione atletica, tuttavia, non è ancora al meglio. Contro il Como è partito titolare per la prima volta, ma ha dovuto lasciare il campo al 63’, pagando la fatica accumulata.

Possibile panchina

Paolo Vanoli continua a puntare sulle sue capacità, anche se per la trasferta contro l’Inter non è esclusa una nuova partenza dalla panchina. Nell’ultima uscita, Gonçalves ha mostrato segnali incoraggianti nella costruzione delle azioni offensive, servendo tre passaggi chiave. Restano però alcune imprecisioni nella gestione del pallone, con giocate rischiose che dovrà cercare di limitare. Il prossimo obiettivo è trovare maggiore brillantezza e trasformare le proprie qualità in un apporto costante per la squadra.