Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il telecronista Maurizio Compagnoni analizza così il largo successo dell'Inter ieri contro il Como: "La dimostrazione di forza è stata impressionante. Mi sono chiesto come sia possibile che questa squadra abbia perso 4 partite in 13 giornate. L’unica davvero negativa è stata quella contro l’Udinese; nelle altre tre, l’Inter ha giocato bene ed è mancata solo un po’ di fortuna. Per me è la candidata numero uno per lo scudetto. Subito dietro vedo il Napoli, e forse come terzo incomodo c’è il Milan".

Sull’incidenza del gioco propositivo del Como nella larga vittoria nerazzurra, Compagnoni chiarisce che il successo non è solo frutto dell’atteggiamento dell’avversario: "Anche contro una squadra chiusa, con quella qualità e quella velocità, l’Inter avrebbe avuto vita facile. Ho visto fantasia, imprevedibilità e una ferocia impressionante nell’aggredire l’avversario. Quando l’Inter gioca così, nel nostro campionato, è quasi impossibile fermarla".