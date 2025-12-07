La sua doppietta non è bastata al Liverpool per garantirsi il successo contro il Leeds, sfumato negli ultimi secondi. Hugo Ekitike, nel dopopartita, esprime tutta la sua delusione ai canali ufficiali del club: "Penso che avessimo la partita in pugno. Una partita difficile, eravamo avanti 2-0, abbiamo subito solo un gol e credo che abbiamo perso un po' di fiducia. Direi delusione perché dobbiamo vincere certe partite. Penso che dobbiamo solo restare uniti, correre di più l'uno per l'altro e lavorare come una squadra.", sottolinea l'ex Eintracht Francoforte.

In questa difficile serie di risultati, la cosa più importante è restare uniti e mantenere la calma durante le partite?

"Sì, certo. A volte si vince e a volte si perde, ma ora e anche domani, se dovessimo iniziare a vincere ogni partita che giochiamo, dobbiamo lavorare come una squadra e stare uniti. Questo è ciò che ci permetterà di fare una grande stagione".