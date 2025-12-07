Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei lagunari contro l'Avellino. Di seguito le sue parole: “La sfida di San Siro non ha lasciato scorie, siamo assolutamente concentrati sul campionato e devo dire che la squadra, anche in questa settimana, ha lavorato alla grande. Dalla mia squadra mi aspetto la solita partita, poi ci sono gli avversari: sarà una gara difficile. L’Avellino ha vinto a Bolzano, dove non è facile portare a casa punti, e in casa ha sempre fatto bene".