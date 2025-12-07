Uno degli arbitri più esperti e noti in ambito internazionale, il 44enne berlinese Felix Zwayer, è stato designato per la sfida di Champions League di martedì sera tra Inter e Liverpool per quella che sarà la sua quarta partita stagionale nella competizione. Quattro sono anche i precedenti di Zwayer con l'Inter, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio: l'ultimo incrocio risale al 4-0 contro la Stella Rossa del 1° ottobre 2024.