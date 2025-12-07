Pari beffa per un Liverpool contro il Leeds, un 3-3 arrivato all'ultimo tuffo che certifica ulteriormente il momento travagliato dei Reds che arrivano alla sfida di Champions League a San Siro contro l'Inter con molti più dubbi che certezze. Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese della squadra di Arne Slot, parlando a Sky Sports UK prova a spronare il gruppo in vista del delicato impegno europeo: "Dobbiamo trovare soluzioni. Può presentarsi magari l'opportunità martedì, in Champions League, o di nuovo nel weekend, ma ci sono anche momenti in cui devi guardare te stesso. Dobbiamo andare tutti a casa, pensare e chiederci se abbiamo fatto tutto il possibile. E se la risposta è sì, allora andiamo avanti e lo slancio arriverà".

Ma la squadra che ha vinto l'ultima Premier è ancora presente? "È una bella domanda. È difficile parlarne. L'anno scorso siamo diventati campioni, e ora non so nemmeno in che posizione siamo. Ogni squadra sta andando bene, ovviamente ogni squadra vuole vincere contro i campioni, ma lo sapevamo anche prima dell'inizio della stagione. Quindi, ora dobbiamo trovare soluzioni, dobbiamo reagire e tutti devono assumersi le proprie responsabilità, e non sempre devono farlo i ragazzi più grandi o quelli che sono qui da più tempo. Tutti hanno il dovere di dimostrare in campo di essere pronti a lottare per questo titolo".