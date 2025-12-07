Mastica amaro Arne Slot, allenatore del Liverpool, dopo che la sua squadra si è vista sfuggire la vittoria per mano del Leeds proprio nei minuti di recupero. In conferenza stampa, il tecnico olandese sottolinea la delusione per una vittoria sfuggita in modo così drastico: "Per me, c'erano così tanti aspetti positivi da trarre da questa partita, cosa che ci è successa tante volte in questa stagione, quando si ha la sensazione che ci fossero così tanti aspetti positivi da trarre, a parte il risultato. Sarebbe stato bello ottenere quel risultato combinato con la prestazione. Ma non è la prima volta in questa stagione che subiamo gol e perdiamo punti... un intervento del VAR che porta a un rigore, la prima occasione che hanno avuto, che è stata il 2-2 perché il 2-1 non era un'occasione. Penso che la palla fosse già fuori, c'è stato un contatto, quindi hanno concesso un rigore. Poi la prima occasione da calcio per loro ha portato al 2-2. Poi abbiamo fatto un attacco fantastico per segnare il 3-2. Ma quello che dobbiamo fare per segnare un gol è fare tante cose per bene. Purtroppo, subiamo... non direi troppo facilmente, perché non abbiamo praticamente concesso un'occasione, ma quando succede è un gol".

Com'è l'umore nello spogliatoio? "È stato davvero difficile, ma non è una questione personale. È una questione di ciò che provano i giocatori, i tifosi, tutti coloro che amano questa squadra. Credo che in questo momento ci sentiamo tutti allo stesso modo. Ma spero anche che tutti vedano che questi giocatori stanno lottando davvero, davvero, davvero duramente e che questo si associ a un buon calcio. Anche questa volta, abbiamo concesso pochissimo. Abbiamo concesso pochissimo e subito tre gol".