Marcus Thuram ha scritto ieri a San Siro un pezzo di storia nerazzurra. Con il gol segnato contro il Como Marcus è diventato il miglior marcatore francese dell’Inter in Serie A con 31 reti, superando Youri Djorkaeff, fermo a 30.

Un risultato che conferma l’impatto e la continuità del numero 9. In totale sono 41 in gol segnati in maglia nerazzurra, considerando tutte le competizioni, in 110 presenze. 

Data: Dom 07 dicembre 2025 alle 19:44
Autore: Raffaele Caruso
