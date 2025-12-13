Il Genoa sta alzando l'asticella e vuole continuare a farlo anche contro l'Inter nel tardo pomeriggio di domani al Ferraris. Come evidenzia il sito ufficiale dei nerazzurri, nelle ultime cinque gare di campionato hanno ottenuto 11 punti, vincendo contro il Sassuolo per 2-1 quando a guidare la squadra ad interim era Domenico Criscito. Con l'arrivo di De Rossi i rossoblù hanno pareggiato 2-2 contro la Fiorentina e 3-3 a Cagliari. Oltre alle due vittorie, molto importanti in chiave salvezza, contro Verona e Udinese.