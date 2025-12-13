Chi sarà il successore di Didier Deschamps sulla panchina della Nazionale francese di Marcus Thuram? Philippe Diallo, presidente della Federcalcio transalpina, parlando ai microfoni di Europe1 ha confermato la sua intenzione di mantenere viva la suspense per l'erede dell'ex juventino il più a lungo possibile: "Didier ha annunciato che non continuerà. L'ultima partita della Francia ai Mondiali sarà anche la sua ultima. Da quel momento in poi, spetterà alla Federazione prepararsi per il suo successore. Fino ad allora, voglio proteggere il lavoro suo e della Nazionale francese evitando annunci prematuri su questo argomento, in modo che le persone possano prepararsi ai Mondiali nelle migliori condizioni possibili", le sue parole.

Diallo non nasconde le ambizioni dei Bleus per il torneo della prossima estate: "Dobbiamo puntare ad un Mondiale di grande successo ed essere pronti quando arriverà il momento di annunciare il successore di Didier Deschamps".