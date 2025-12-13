Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, parla ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno della questione ristrutturazione dello stadio Maradona alla luce delle recenti sollecitazioni del presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis: C'è la volontà di avere tutte le opzioni sul tavolo per arrivare anche ad una valutazione aggiornata del valore dello stadio: l'idea è sul tavolo. Ora siamo molto avanti sul progetto esecutivo e su quanto occorra per la riqualificazione. I lavori del terzo anello li faremo in ogni caso. Anche a spese del Comune andremo avanti e cominceranno credo alla fine di questo campionato. Ma la stima sul valore del Maradona, prendendo come riferimento quella contabilizzata per San Siro, sarà fatta".