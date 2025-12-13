Intervenuto nel podcast 'Le cose scomode', Alessio Tacchinardi ha parlato degli attaccanti, soffermandosi soprattutto su Lautaro Martinez ed elogiando le qualità tecniche e carismatiche del centravanti argentino dell'Inter: "Avere un leader in campo come lui che ha quel carisma... E' un grande leader: tutta la vita lo prendo".